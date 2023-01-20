РФ нарощує авіаційне угруповання в білорусі під виглядом навчань — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n179044-rf-naroschuie-aviaciyne-ugrupovannya-v-bilorusi-pid-vyglyadom-navchan-genshtab.html

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Росія під виглядом військових навчань нарощує авіаційне угруповання на території білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 січня.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з білоруссю навчань, росія нарощує авіаційне угруповання, — йдеться у повідомленні.

Водночас захисники України вказали, що нині росія зосередила основні зусилля задля наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському — окупанти намагаються оборонятися.

На всій території України існує підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах, — наголосив Генштаб ЗСУ.

Там додали, що ворог завдав впродовж минулої доби дев’ять ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, аеродром у білоруських Мачулищах російські військові використовують як базу для своєї авіації. На цьому летовищі знаходяться три російські винищувачі Міг-31к, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Також тут присутній літак Іл-76 А-50у, який виявляє цілі для ракетних ударів.