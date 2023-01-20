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ЗСУ знищили п’ять груп рф, які проривалися на наші позиції біля Соледара (ВІДЕО)

ЗСУ знищили п’ять груп рф, які проривалися на наші позиції біля Соледара (ВІДЕО)

20 січ 2023, 10:15
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Збройні сили України виявили та зупинили п’ять груп російських солдатів, котрі проривали на наші позиції біля Соледара. Відповідний відеозапис оприлюднив сьогодні у Телеграм командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. «Птахи мадяра».





Штурмові хробаки-інтервенти таким темпом закінчаться… Тільки один екіпаж ПМ за один день виявив п’ять груп, що проривалися на наші позиції. Усі п’ять зупинено. Три з п’яти — повністю чи частково ліквідовано. Уявімо собі їхню загальну кількість, що багаторазово та беззупинно пруть, пруть та й пруть. Щоб згинути, — пише військовослужбовець.

Знищити окупантів аеророзвідці допомогли побратими із 45-ї окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три розвідувальні безпілотники типу «Ланцет-3». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження ворога та склад боєприпасів рф.

Джерело: Ракурс


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