Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій

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Ракурс

Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій. Відповідний указ було затверджено Мінреінтеграції.

У повідомленні прес-служби відомства сказано, що в кінці 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 1364, якою визначений механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих росією.

Вказаний перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції.

Наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Згідно з наказом, місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій, — повідомили в міністерстві.

Наголошується, що наказ затверджений за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних військових адміністрацій. Документ зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня поточного року.

Раніше в ЗСУ заявляли, що рф в своїх діях непередбачувана, однак наразі немає передумов для повторного наступу на Київ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, відповідаючи на запитання щодо можливого повторного наступу ворога на Київ, сказав у листопаді 2022 року:

В одну річку не вступають, але ж ми маємо такого ворога, від нього можна все що завгодно очікувати. Коли розпочалась агресія, то противник на території білорусі створив потужне угруповання наступальне під виглядом навчань. На даний час такого немає.

10 листопада в Генштабі повідомили, що Збройні сили України у разі здійснення російськими військами спроби повторного наступу з території республіки білорусь розпочнуть проти ворога масоване вогневе ураження.