Аналітики ISW пояснили, чому на будинках у москві розставили комплекси ППО. Фото:

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Системи протиповітряної оборони розмістили на будинках у столиці країни-агресора, москві.

Встановлення систем ППО на будинках у москві — це активізація зусиль влади рф, щоб підготувати російське населення до затяжної війни проти України. Таким чином кремль створює нову «картинку» війни, яка є небезпечною для російського суспільства. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в москві, щоб створити провокаційні меседжі, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Малоймовірно, що кремль вважає, що для України москва є мішенню, і, швидше за все, він вдався до цієї показної гри, щоб посилити інформаційні операції з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні і подальших жертв, — йдеться у звіті.

Військові експерти вважають, що демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій москві.

Нагадаємо, у москві на даху однієї з багатоповерхівок за допомогою стрілкового крана встановили систему ППО — самохідну зенітно-артилерійську систему «Панцирь-С1». Також ЗРК розмістили неподалік дачі російського диктатора володимира путіна.