У російському архангельську загорілися цистерни з паливом. Фото: мнс рф

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Масштабна пожежа виникла 21 січня в іркутській області російської федерації.

У місті ангарськ на території промислової зони спалахнув бензовоз та залізничні цистерни. На місці надзвичайної події чутно вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомили в російському міністерстві з надзвичайних ситуацій, площа пожежі становить 400 кв. м. Наразі невідомо, чи є постраждалі. Також невідомі й причини загоряння.

За інформацією «NEXTALive», ці цистерни російські окупанти планували перекинути в Україну.

Нагадаємо, на території країни-агресора російської федерації активізувався партизанський рух. Противники путінського режиму вдаються до диверсій на залізниці. Зокрема, 4 січня партизани зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі красноярська.

Джерела: NEXTA Live