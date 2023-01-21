Міносвіти пояснило специфіку вступу абітурієнтів з окупованих територій

Абітурієнти з окупованих територій вступатимуть дистанційно

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Ракурс

Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно.

Укласти договір про здобуття освіти такі вступники зможуть впродовж трьох місяців після початку навчання.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Укласти договір про здобуття освіти такі вступники зможуть впродовж трьох місяців після початку навчання.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні.

Як відомо, Міністерством освіти та науки разом з Українським центром оцінювання якості освіти була презентована модель проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), за результатами якого відбуватиметься конкурсний відбір вступників для здобуття вищої освіти у 2023 році.

У 2023 році НМТ міститиме три блоки завдань. Два — обов’язкові, третій — на вибір вступника.

Обов’язкові предмети — українська мова й математика. Предметами на вибір є історія України, одна з іноземних мов, біологія, хімія та фізика.

Третій предмет НМТ є універсальним, тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він обрав.

Для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнті. Якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки — більшу вагу матиме результат з історії України, аніж з біології, а на медичний — навпаки.

НМТ проходитиме в один день. Тестування триватиме 180 хвилин. Учасники зможуть самостійно розподіляти свій час на виконання завдань з різних предметів.

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок.

Для конкурсного відбору будуть використовуватися результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100−200 балів.

Для отримання результату за шкалою 100−200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Цього року буде забезпечено безпаперову реєстрацію учасників. Передбачено проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме в червні, додаткова — в червні-липні.

У додатковій сесії тестування візьмуть участь вступники, які з поважних причин не пройдуть тестування під час основної.

НМТ відбуватиметься в обладнаних комп’ютерних аудиторіях, створених як в Україні та за її межами.

У тестуванні з історії України учасники працюватимуть із завданнями, що стосуватимуться подій другої половини XVI — початку ХХІ ст.

У тестуванні з іноземних мов не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання.

Під час роботи з тестами з математики вступники зможуть користуватися довідковими матеріалами.

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року.