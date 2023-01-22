Зеленський та Джонсон зустрілися у Києві. Фото:

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Ракурс

Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, перебуває в Україні.

Після відвідин Бучі та Боронянки на Київщині британський політик прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На Банковій Джонсона зустріли як старого друга. Відповідне відео український лідер опублікував у Facebook.

На кадрах видно, як екс-прем'єр біля Офісу президента поділився із президентом враженнями від побачених на Київщині наслідків російських атак.

Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона, — підписав відео Зеленський та подякував британському екс-прем'єру за підтримку.

Тим часом компанія «Укрзалізниця» у Facebook зазначила, що 22 січня залізничники вчетверте доставили Бориса Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом. Британський екс-прем'єр зазначав, що Лондон зараз робить усе можливе, щоб танки Leopardбули передані українській армії.

Залізна дружба не залежить від посади — залізничники та всі українці на його шляху сьогодні зустрічали Бориса Джонсона однаково щиро й тепло, бо ми знаємо й цінуємо своїх. До речі, Борис справді вміє чітко вимовляти «Укрзалізниця», — зазначили в компанії.

Зараз невідомо, скільки англійський політик перебуватиме в Україні.

Нагадаємо, 22 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Політик несподівано відвідав Бучу та Бородянку в Київській області, які зазнали сильних руйнувань внаслідок російської збройної агресії. Мережею розлетілися кадри, на яких видно, як він поспілкувався з місцевими жителями.