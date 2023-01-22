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Ракурс
Комплекс ППО «Панцирь-С1». Фото: Вікіпедія

Три комплекси ППО «Панцирь-С1» розмістили навколо кремля (КАРТА)

22 січ 2023, 16:56
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Російські комплекси протиповітряної оборони «Панцирь-С1» активно розміщують у москві.





У центрі столиці рф на дахах будівель розмістили вже три такі ЗРК. У суботу, 21 січня, мережі з’явилися кадри, як «Панцирь-С1» встановили на дах головного управління міністерства внутрішніх справ росії за адресою Петрівка, 38. Це вже третій комплекс, який встановили у центрі москви. Про це OSINT-аналітик Evergreen Intel повідомив у Twitter.

Експерти вже створили карту розміщення систем ППО у москві, про розміщення яких відомо. Таким чином виходить, що «Панцирі» покривають територію у центрі російської столиці, усередині якої знаходиться кремль.

Комплекс ППО «Панцирь-С1» у москві. Фото: SOTA

Карту розміщення систем ППО у москві: twitter.com/vcdgf555

Нагадаємо, у москві на даху однієї з багатоповерхівок за допомогою стрілкового крана встановили самохідну зенітно-артилерійську систему «Панцирь-С1». Також систему ППО розмістили неподалік дачі російського диктатора володимира путіна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що таким чином російська влада намагається підготувати населення до затяжної війни проти України. У кремлі створюють нову «картинку» війни, яка є небезпечною для російського суспільства.

Джерело: Ракурс


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