рф завдала нового удару по Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n179135-rf-zavdala-novogo-udaru-po-harkivschyni-ie-zagybla-y-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Російські окупанти знову обстріляли Харківську область.

У неділю, 22 січня, ворог із артилерії вдарив селу Петрівка Золочівської громади. Снаряди влучали у господарчу споруду та житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинула 67-річна жінка. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Після 15.00 загарбники обстріляли й кладовище у селі Гур’їв Козачок, внаслідок чого були пошкоджені могили.

Під ворожий обстріл з реактивних систем залпового вогню потрапив і Вовчанськ. Снаряди влучили у п’ятиповерхівку та приватний будинок. Поранення дістав 49-річний чоловік, його у середньому стані госпіталізували.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 січня російські загарбники завдали ударів по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини. У Куп’янську був пошкоджений молочноконсервний комбінат та два приватні будинки, а у Вовчанську зруйновані приватні забудови. У селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.