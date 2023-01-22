Начальника патрульної поліції Львівщини відсторонили. Фото: antydot.info

https://racurs.ua/ua/n179141-nachalnyka-patrulnoyi-policiyi-lvivschyny-vidstoronyly-cherez-podarunok-divchyni-video.html

Ракурс

Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко був відсторонений від своєї посади.

До такого кадрового рішення призвів подарунок, який Пилипенко зробив своїй дівчині. Він подарував їй перепустку для проїзду на авто по центральній площі Львова. Про це 22 січня прес-служба патрульної поліції України повідомила у Telegram.

У відомстві зазначили, що сьогодні в мережі з’явилося відео, на якому поліцейський керівник дарує своїй дівчині перепустку, що дозволяє їй їздити площею Ринок у Львові автомобілем. Після цього керівництво департаменту ухвалило рішення усунути Пилипенка від виконання службових обов’язків.

Крім того, правоохоронці також проведуть службове розслідування. Пилипенко перебував на посаді начальника патрульної поліції Львівщини з червня 2017 року.

На кадрах, які з’явилися у мережі, видно, що віддає дівчині пакунок, а та дістає з нього якийсь папірець та починає радіти.

Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес! — вигукує дівчина та цілує Пилипенка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив очільника Національної поліції Ігоря Клименка виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ. Подання на призначення нового керівника МВС очікується після обговорення з Верховною Радою.