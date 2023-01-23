ЗСУ відбили десант російської ДРГ на острів між Херсоном та лівим берегом Дніпра

https://racurs.ua/ua/n179154-zsu-vidbyly-desant-rosiyskoyi-drg-na-ostriv-mij-hersonom-ta-livym-beregom-dnipra.html

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У Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про невдалу спробу російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) висадитися на один із Потьомкінських островів на Дніпрі, що знаходяться між Херсоном та лівим берегом.

Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили та облаштували для військових цілей, — йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

Зазначимо, що у ранковому зведенні Генштабу 23 січня серед втрат противника вказувалося одне судно.

Наприкінці грудня 2022 року в ефірі загальнонаціонального телемарафону керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін заявляв, що на Херсонщині російські диверсійно-розвідувальні групи щодня намагаються форсувати Дніпро.

Вони роблять це під прикриттям островів і на малих плавзасобах. За його словами, війська рф використовують острови як тимчасові бази.