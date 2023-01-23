Під Києвом будують фортифікаційні споруди

https://racurs.ua/ua/n179157-pid-kyievom-buduut-fortyfikaciyni-sporudy-foto.html

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Під Києвом будують фортифікаційні споруди. Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони Києва та Київської області.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він також опублікував у своїх соцмережах відповідні фото.

Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на можливих шляхах просування супротивника. Крім того, продовжується процес обладнання укриттів для захисту особового складу. Для цього використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче за рівень поверхні ґрунту, — з метою максимального збереження життя військовослужбовців. Після подальшого облаштування споруд такого типу можна буде максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів, — розповів Павлюк.

За його словами, угруповання нарощує межі оборони, удосконалює їхнє обладнання, влаштовує інженерні загородження.