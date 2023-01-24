Заступник глави Міноборони подав у відставку через закупівлю харчів

https://racurs.ua/ua/n179192-zastupnyk-glavy-minoborony-podav-u-vidstavku-cherez-zakupivlu-harchiv.html

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Заступник міністра оборони Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов подав у відставку, щоб «не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування».

Цю інформацію 24 січня оприлюднили на сайті оборонного відомства.

Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами для захисників України.

В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування. Міністр оборони підтримав прохання Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Також в оборонному відомстві звинувачення журналістів назвали «необґрунтованими та безпідставними».

Окрім цього, Міноборони вказало, що Шаповалову вдалося реалізувати низку реформ, зокрема провести демонополізацію послуги харчування ЗСУ.