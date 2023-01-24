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Ракурс
Колишня ведуча каналів Медведчука отримала підозру за прославляння агресії росіян

Колишня ведуча каналів Медведчука отримала підозру за прославляння агресії росіян

24 січ 2023, 15:42
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СБУ повідомила про підозру Діані Панченко, яка працювала ведучою на каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком.





Як інформують у прес-службі відомства, її підозрюють у виправданні, визнанні правомірної та запереченні збройної агресії росії проти України.

Панченко викликали на допит до Слідчого управління СБУ у Києві, але у серпні минулого року вона поїхала у тимчасово окупований Донецьк, звідки й надалі поширює кремлівську пропаганду та виправдовує агресію росії.

Раніше Панченко працювала провідною ведучою на телеканалах кума путіна NewsOne, 112 Україна та ZIK.

За даними СБУ, у своїх провокаційних проектах вони нині підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

Фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя, — додали у Службі безпеки.

Панченко повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Джерело: Ракурс


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