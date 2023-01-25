рф вербує ув'язнених українців до складу «Вагнера». Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n179224-zagarbnyky-verbuut-uv-yaznenyh-ukrayinciv-do-skladu-pvk-vagner-genshtab.html

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Ув’язнених громадян України, яких окупанти примусово вивезли до російських місць позбавлення волі, росія вербує як найманців.

Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер». Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища, та й російські зеки ставляться до українців зневажливо. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 січня.

Зазначається, що найбільш активно ворог намагається завербувати громадян України, які були засуджені за тяжкі кримінальні злочини.

Також командування повідомило, що з міста Каховка в Херсонській області противник вивозить медичне обладнання з центральної міської лікарні до міста Генічеськ.

Нагадаємо, голова благодійного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова заявляла, що з 50 тис. російських ув’язнених, завербованих ПВК «Вагнер» для участі у війні в Україні, залишилося лише 10 тис. осіб. Всі інші були ліквідовані чи поранені, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон.