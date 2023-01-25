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Ракурс
Гармата «Рапіра». Фото: Вікіпедія

Українська гармата «Рапіра» знищила БМП та піхоту ворога (ВІДЕО)

25 січ 2023, 11:18
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Підрозділ російських окупантів знищили українські артилеристи.





Протитанковий розрахунок воїнів 28-ої окремої механізованої бригади (ОМБР), застосовуючи перевірену часом МТ-12 «Рапіра», завдав із засідки нищівне вогневе ураження по скупченню російської піхоти та знищив бойову машину ворога. Про це 25 січня повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Потужний нічний удар по ворогу, — підписали відео військові.

За інформацією з відкритих джерел, протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра» калібру 100-мм була прийнята на озброєння у 1972 році. Бойова вага гармати складає 3 тис. 100 кг. Її прицільна швидкість стрільби становить шість пострілів за хвилину, а найбільша — 12 пострілів. Дальність прямого пострілу складає 2 тис. 200 м, а максимальна дальність стрільби уламково-фугасним снарядом становить 8 тис. 200 м. Розрахунок гармати складають шестеро бійців.

Нагадаємо, спецпідрозділ українських розвідників провів нічний рейд у районі окупованої Нової Каховки у ніч проти 24 січня. Військові встановили точне розташування пункту управління росіян і знищила його з гранатометів.

Джерело: Ракурс


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