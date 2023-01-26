Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія зазнала значних втрат в ході боїв за Соледар

У Соледарі росія втратила людей стільки ж, як і у двох чеченських війнах — Череватий

26 січ 2023, 14:19
999

росія у боях за місто Соледар на Бахмутському напрямку втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.





Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє видання «Ліга.нет».

Він наголосив, що ЗСУ вийшли із Соледара організовано та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

Вихід не був хаотичним, все було організовано та потайно, — наголосив Череватий. — Не було жодної паніки, оточення та масової здачі в полон. Там тривають запеклі бої, в районі Соледара за добу було 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень.

За його словами, на Бахмутському напрямку бої йдуть у районі Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмута та Кліщіївки.

ЗСУ тримають удар противника — у цьому районі за добу було 199 обстрілів, — зазначив Череватий. — У районі Соледара росіяни втратили стільки ж, скільки у двох чеченських війнах. Мобілізовані залишилися останнім ресурсом, завдяки якому вони підтримують хоч якийсь наступальний темп.

Джерело: «Ліга.нет»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новини партнерів