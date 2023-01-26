Полк ССО “Азов” розширюється до штурмової бригади - деталі

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Ракурс

Полк Сил спецоперацій «Азов» розширюється — тепер це Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий шлях батальйону розпочинається на Бахмуті.

Добровольчий загін територіальної оборони «Азов» утворився 24 лютого та брав участь у боях за Київ і Київщину. Пізніше підрозділ був переформатований у ССО «Азов», який працював на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках.

ССО «Азов» розширюється до бригади. Відтепер ми — 3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Наші оновлені знамена символізують тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності, — йдеться у повідомленні прес-служби «Азову».

Еволюція азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме й надалі.