США визнали ПВК “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією

https://racurs.ua/ua/n179279-ssha-vyznaly-pvk-vagner-transnacionalnou-zlochynnou-organizaciieu.html

Ракурс

США оголосили так звану «приватну армію путіна» — ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією. Тепер проти пов’язаних з ПВК «Вагнер» 12 компаній і шістьох осіб запровадили санкції. До оновленого санкційного списку Міністерства фінансів США також включило російських топ-чиновників, зокрема, віцепрем'єра Дениса Мантурова та очільника Татарстану Рустама Мінніханова.

Оголошення «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та заборону фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

У Вашингтоні нагадали, що «вагнерівці» причетні до серйозної злочинної діяльності, зокрема воєнні злочини й злочини проти людяності — масові страти, зґвалтування, викрадення дітей та фізичне насильство в різних країнах світу — серед іншого, в Центральноафриканській Республіці, Малі, Сирії, Лівії.

Санкції діятимуть проти компаній рф «Терра Тек» і «БАРЛ», китайської Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзького представництва Spacety Luxembourg — вони надавали «вагнерівцям» супутникові й аерознімки для військових операцій в Україні.