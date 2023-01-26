Військових з білорусі помітили в окупованій Кирилівці

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Військових з білорусі помітили в тимчасово окупованому населеному пункті Кирилівка Запорізької області. Про це 26 січня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

В окупованій Кирилівці на Запоріжжі помітили військових з білорусі, — розповів Федоров в ефірі телемарафону.

Він не виключив, що білоруські військові можуть входити до складу приватної армії.

Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони (влада білорусі — ред.) прикриватимуть участь у війні проти України. Може вони казатимуть, що це точно не регулярні війська, але, по факту, це білоруси — у них є шеврони Вітебської частини або бригади, — підсумував мер Мелітополя.

На інформацію про білоруські війська в тимчасово окупованій Кирилівці відреагував начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін. З його слів, ЗСУ зараз перевіряє цю інформацію. Єрін зазначив, що до Кирилівки могли прибути колишні білоруські військові або ж білоруси, які отримали російські паспорти, а потім були мобілізовані до окупаційної армії.