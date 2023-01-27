Енергосистему стабілізували - що прогнозує "Укренерго" про відключення світла

https://racurs.ua/ua/n179302-energosystemu-stabilizuvaly-scho-prognozuie-ukrenergo-pro-vidkluchennya-svitla.html

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Енергосистему України стабілізували після чергової ракетної атаки російських воєнних злочинців 26 січня.

Про це повідомили в «Укренерго».

Наразі ми вже стабілізували ситуацію в енергосистемі. Найбільші проблеми залишаються тільки в Одеському регіоні. Там заживлена критична інфраструктура, ми приступаємо разом з обленерго до заживлення споживачів, — повідомляє НЕК «Укренерго» з посиланням на голову правління Володимира Кудрицького.

За словами Кудрицького, в інших регіонах країни ситуація вже стабілізована, там перейшли до відключень за графіками. І це при тому, що внаслідок вчорашнього масованого обстрілу постраждало декілька магістральних підстанцій.

Споживання електроенергії в Україні 27 січня залишається на тому ж рівні, що і масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Причина дефіциту — пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі.

Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Наразі виробництво електроенергії не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

Після останньої ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. В «Укренерго» відзначили, що крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.