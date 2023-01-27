Уряд схвалив заборону на виїзд чиновників за кордон. Фото:

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Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Таким чином уряд виконав рішення Ради національної безпеки та оборони України. Постанова діятиме на час російсько-української війни. Про це 27 січня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон лише на підставі службового відрядження. Дозволяється виїжджати з України лише для переговорів та для догляду за неповнолітніми дітьми. Відпочивати за кордоном державним службовцям під час війни заборонено.

На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 24 січня Рада національної безпеки та оборони України заборонила чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану. Це стосується правоохоронців, народних депутатів, прокурорів та всіх державних службовців — посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Дозволено виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.