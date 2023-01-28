В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n179335-spojyvannya-elektryky-descho-zmenshylosya-ale-deficyt-sche-znachnyy-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні сьогодні, у суботу 28 січня, споживання електроенергії дещо зменшилося, що характерно для вихідних.

Проте дефіцит в енергосистемі залишається значним, до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

У компанії зазначають, що остання масована російська ракетна атака, котра відбулася 26 січня, завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Також енергосистема все ще відновлюється після попередніх ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що найскладніша ситуація — в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.

Загалом енергосистема України зазнала вже 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це:

найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС;

Запорізька ТЕС;

Луганська ТЕС;

Вуглегірська ТЕС;

Каховська ГЕС;

більшість вітрових та сонячних електростанцій.