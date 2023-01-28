Колишній генерал Петер Павел. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n179347-na-prezydentskyh-vyborah-u-chehiyi-peremagaie-general-nato-u-vidstavci.html

Ракурс

Президентські вибори проходять у Чехії, а попередні результати свідчать, що перемагає колишній генерал Петер Павел, який обіймав найвищу військову посаду в НАТО — був очільником Військового комітету Альянсу.

За підрахунком 90% голосів Петер Павел набрав понад 57% голосів, а його конкурент отримав 42,9%. Підрахунок голосів ще триває. Явка, за попередніми даними, становила майже 70%. Про це повідомляють Denik. cz та Czech Radio.

Прогнози агентств STEM і STEM/MARK, які були зроблені для CNN Prima News, свідчать, що Павел переможе з результатом 58,01% голосів.

Громадяни Чехії могли віддати голоси за двох кандидатів — екс-генерала Петера та колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Чеський прем'єр-міністр Петер Фіала вже привітав Павла з перемогою. І наголосив, що Бабіш вже втретє зазнав поразки на виборах і це початком кінця його політичної кар'єри.

Як відомо, Павел активно підтримує Україну після російського вторгнення й закликав країни світу постачати Києву зброю та боєприпаси. Натомість Бабіш переконував, що миру треба досягти перемовинами з російським диктатором володимиром путіним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала відвідав підприємство оборонпрому Excalibur Army, яке виготовляє техніку для сухопутних військ та займається модернізацією старіших зразків, у тому числі танків Т-72, самохідних гаубиць DANA, РСЗВ RM-70. Один із танків, який відправлять в Україну, він особисто підписав.

Джерело: Denik. cz, Czech Radio