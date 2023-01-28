Автобус та вантажівка зіштовхнулися на Полтавщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n179349-kryvava-dtp-z-avtobusom-stalasya-na-poltavschyni-ie-zagybli-y-travmovani.html

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Полтавській області.

У суботу, 28 січня, в Лубенському районі на трасі Київ — Харків сталася аварія за участі вантажівки та автобуса. Через аварію загинули водій та один пасажир мікроавтобуса, ще восьмеро дістали травми травмовані. Згодом один із травмованих пасажирів помер у кареті швидкої допомоги. Про це речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша повідомила у коментарі «Суспільному».

Зазначається, що близько 16.00 поблизу села Іванівка Лубенської громади зіштовхнулися мікроавтобус Mercedes-Benz та вантажівка MAN. Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

Речниця патрульної поліції Полтавської області Наталія Костильова зазначили, що рух автотранспорту у напрямку Києва перекрили через аварію. На місці події патрульні регулюють рух.

Нагадаємо, 17 січня масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп, бо зіштовхнулися пасажирський автобус БАЗ та вантажівка МАН. У дорожній аварії травмувалися 33 осіб, троє з травмованих — діти.

Джерело: «Суспільне»