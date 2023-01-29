У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з росією

https://racurs.ua/ua/n179355-nato-pro-pryamu-konfrontaciu-z-rosiieu-my-gotovi.html

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У НАТО готові до прямої конфронтації з росією.

Про це заявив у розмові з DW глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Він сказав, що цілі росії виходять за межі України. Тому Альянс готовий до конфронтації з рф, але необхідно починати переозброєння, щоб Кремль не повернувся до практики Радянського Союзу. Тож НАТО повинно бути напоготові.

Тепер ми зіткнулися з загрозою, якою є росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Так що ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть, — сказав Бауер.

При цьому Бауер уточнив, що не вірить у ядерну війну.

Я думаю, володимир путін не божевільний, і це хороша новина. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний. А отже, все ще раціональна людина, — сказав адмірал.

За словами лейтенант-адмірала Королівського флоту Нідерландів, цивільне промислове виробництво країн Північноатлантичного альянсу має бути переорієнтоване на оборонну сферу та працювати в режимі «військової економіки мирного часу».

Він нагадав, що під час минулорічного саміту у Мадриді, очільники країн НАТО вирішили розмістити ще чотири бойові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії на додачу до створених після спроби анексії росією Криму бойових груп у країнах Балтики та Польщі.

Ми посилили ці бойові групи, трохи збільшили їх, дали їм більше підтримки у вогневій силі, покращили запаси на складах, — сказав адмірал.

За його словами, цим Альянс надіслав росії сигнал, що «у разі, якщо їм прийде думка прийти до НАТО, — ми готові».