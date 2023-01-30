Затримали коригувальника ракетних ударів по Харкову. Фото: СБУ

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Ракурс

Російський агент, який коригував ракетні удари ворога по Харкову, затриманий правоохоронцями.

Поплічник російських окупантів збирав у Харкові інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів українських військових на території міста. Всі відомості зрадник переправляв росіянам у виді електронних координат та відміток на карті через месенджер Телеграм. Ці дані потрібні були загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру. Про це 30 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Затримали зрадника поблизу міського об'єкта критичної інфраструктури, де той збирав інформацію. Агентом рф виявився безробітний харків’янин, якого росіяни завербували у листопаді 2022 року. Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами ЗСУ, а також фіксував їхні локації. У зловмисника виявили смартфон із доказами листування з агресором.

Слідчі спецслужби повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Суд відправив підозрюваного у СІЗО, тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 28 січня Служба безпеки України затримала колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися до українських держустанов, щоб отримати доступ до закритої інформації і в подальшому передати її загарбникам.