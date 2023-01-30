рф стягує війська та техніку в Маріуполь для атаки на Вугледар. Фото:

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Російські війська та техніку стягують росіяни в окупований Маріуполь Донецької області.

За вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських мобілізованих. Орієнтовна загальна кількість до 4 тис. осіб. Також укомплектовуються підрозділи ворога, за припискою з Луганської області, на півночі від Маріуполя. Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3−5 тис. осіб. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 30 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що за словами самих загарбників, командування готує підрозділи для атаки на Вугледар. Ймовірно, під це місто ворог направить й наступальну техніку, яку теж накопичують поблизу Маріуполя.

Вугледар звучить достатньо часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів, — пише радник маріупольського мера.

Також Андрющенко повідомив, що в місті спостерігається критична ситуація з медициною. А для отримання допомоги у виді так званої державної страховки потрібно пред’явити паспорт рф.

Зараз у Маріуполі залишився єдиний лікар-ендокринолог, який веде прийом лише до опівдня. Також діє лише одне ЛОР-відділення. У місті зростає смертність серед цивільних.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що росія готує кілька етапів наступу в Україні з метою повного захоплення Донбасу. Експерти припускають, подальший наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.