Що робити, коли маєте бронь, а вам вручили повістку - пояснення ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179401-scho-robyty-koly-maiete-bron-a-vam-vruchyly-povistku-poyasnennya-zsu.html

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Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center розповів, що можуть траплятися випадки, коли повістку вручають військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку.

Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде, — повідомив полковник Роман Горбач. — Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована.

Горбач наголошує, що згідно зі ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів України.

Військовозобов’язані, зазначені у ч. 1 цієї статті, не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.