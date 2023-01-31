Євробачення-2023 представило слоган і логотип в кольорах України

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Ракурс

Організатори Євробачення 2023, яке цьогоріч відбудеться у британському Ліверпулі, представили логотип та слоган конкурсу.

Як пояснили в оргкомітеті, логотип демонструє анімацію у формі сердець, що б’ються в унісон, кольорів українського та британського прапорів символізує єднання.

Гасло Євробачення 2023 — «Об'єднані музикою» (United by music).

Пісенний конкурс цьогоріч пройде у Ліверпулі у Великій Британії після того, як Україна, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею Stefania гурту Kalush Orchestra, проте через війну конкурс було перенесено.

На каналі «Суспільне Культура» 31 січня о 21.00 відбудеться пряма трансляція процесу жеребкування учасників півфіналів Євробачення 2023. Під час урочистостей мер Турина, міста-господаря минулорічного конкурсу, Стефано Ло Руссо передасть офіційні ключі Євробачення меру Ліверпуля Джоанні Андерсон. Після чого британські телеведучі Райлан та Ей Джей Одуду проведуть жеребкування.