Чи з’явилося у білорусі нове наступальне угруповання, вказала Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n179445-chy-z-yavylosya-u-bilorusi-nove-nastupalne-ugrupovannya-vkazala-derjprykordonslujba.html

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Державна прикордонна служба України стежить за ситуацією на білоруському кордоні. Наразі війська росії перебувають на полігонах підконтрольної рф сусідньої країни, наступального угруповання немає. Про це під час брифінгу в Медіацентрі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове станом на зараз здійснити вторгнення з території білорусі не відмічається. російські підрозділи в білорусі знаходяться на полігонах, де проводяться навчання, або де проходять підготовку, — сказав він.

З його слів, нині завершується передислокація тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, натомість від початку січня на територію білорусі почали заводити нові підрозділи для проведення із ними бойового злагодження, а також навчання.

Ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою, хоча вона й напружена, — відзначають в ДПСУ.

З 16 січня в білорусі відбуваються військові навчання для авіації, закінчення яких анонсувалося на 1 лютого. Демченко наголосив, що наразі головне завдання — мати сильну оборону на цьому напрямку.

Ворога не можна недооцінювати. Ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій, — вказав він.

Вздовж лінії кордону Україна наростила оборонні позиції, тривають роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення.