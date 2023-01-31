США звинуватили рф у порушенні договору про ядерну зброю - WSJ

https://racurs.ua/ua/n179447-ssha-zvynuvatyly-rf-u-porushenni-dogovoru-pro-yadernu-zbrou-wsj.html

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США вважають, що росія порушила Договір про скорочення наступальних озброєнь, оскільки країна-агресор заборонила американцям проводити інспекції. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на доповідь Державного департаменту США.

Видання вказує, що американське зовнішньополітичне відомство вперше звинуватило москву у порушенні умов договору, який діє з 2011 року. У Держдепартаменті наголосили, що відсутність інспекцій, передбачених Договором про скорочення наступальних озброєнь, ускладнює перевірку кількості боєголовок в рф.

The Wall Street Journal нагадало, що інспекції було припинено ще у березні 2020 року на тлі пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 за взаємною згодою сторін. Проте згодом, коли вірус вдалося взяти під контроль, їх не відновили через рішення кремля.

У вересні росія повідомила США про наявність у неї 1 тис. 549 боєголовок та бомб. Але без можливості використовувати інспекції для проведення вибіркових перевірок, зазначається у доповіді Держдепартаменту, США не можуть точно сказати, чи залишалася рф торік в рамках договірного ліміту, — додали у WSJ.

У Конгресі побоюються, що за такими порушеннями договору можуть бути більш радикальні дії росії.

Зараз немає жодного договору, який рф не порушувала б або не порушує. Об'єднаний штаб має виходити з того, що росія порушила або порушуватиме новий договір про скорочення наступального озброєння. Я хочу бачити плани того, як США реагуватимуть, — заявив голова комітету із збройних сил Майк Роджерс.

Термін дії Договору про скорочення наступальних озброєнь між росією та США закінчується у 2026 році.