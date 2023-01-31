Британія може передати Україні 2,3 млрд фунтів з продажу “Челсі” Абрамовичем – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n179448-brytaniya-moje-peredaty-ukrayini-2-3-mlrd-funtiv-z-prodaju-chelsi-abramovychem-zmi.html

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Уряд Великої Британії близький до того, щоб передати 2,3 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі» російським олігархом Романом Абрамовичем, до фонду для України, проте Лондон ще має отримати остаточне схвалення Європейського Союзу.

Про це пише The Telegraph.

Ця величезна сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути перерахована до поки що неназваного фонду впродовж декількох тижнів. Гроші вже вісім місяців зберігаються на рахунку, на який накладено санкції, але в уряді, наскільки відомо, завершують остаточне оформлення документів, — пише The Telegraph.

За словами джерел видання, новий фонд невдовзі отримає схвалення Комісії з питань благодійності.

Однак, як відомо, вони також повинні отримати остаточне зелене світло від Європи, оскільки Абрамович також перебуває під санкціями там, — нагадує газета.

Колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз очолить фонд згідно з угодою, укладеною між урядом і Абрамовичем, коли торік у травні було закрито угоду про поглинання «Челсі».

Пенроуз перебуває в постійному контакті з урядом і проводив певний час в Україні протягом 2022 року. Очікується, що деякі «всесвітньо відомі» гуманітарні та бізнес-керівники увійдуть до складу новоствореної незалежної ради. Невелика частина коштів від поглинання була виділена минулого року, щоб дозволити Пенроузу найняти юристів і фахівців з благодійності, які допоможуть йому з правовою базою, — йдеться у статті.

Пенроуз мав намір сконцентруватися на задоволенні потреб постраждалого від конфлікту населення поблизу лінії зіткнення. Йдеться про забезпечення продовольством, харчуванням, базовими послугами та медичною допомогою.

Юридичні зобов’язання гарантують, що ні Абрамович, ні «Челсі» ніколи не зможуть отримати вигоду з коштів, призначених для фонду.