Битва за Бахмут - експерти не прогнозують оточення, у 46 бригаді розповіли про жорсткі міські бої

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Бахмут на Донеччині залишається місцем найбільш запеклого протистояння.

Введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи «Вагнера», тож бої за місто тривають, зазначають експерти американського Інституту вивчення війни.

Наступ групи «Вагнера», за оцінкою ISW, досягнув кульмінації, але російське командування перекинуло достатню кількість військ, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який ще триває.

Командир українського підрозділу, що діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що «висококваліфіковані» російські регулярні війська зараз підсилюють штурмові підрозділи «Вагнера» в рамках постійних зусиль з оточення Бахмута.

ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута під російськими військами, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат.

Що говорять у 46 бригаді

Про ситуацію в Бахмуті та його околицях 1 лютого розповіли у Телеграм 46 бригади ЗСУ, яка обороняє місто.

У Красній Горі росіяни зачищають східну і центральну частину селища, рухаються до Парасковіївки. Бої йдуть жорсткі з великими втратами для росіян. Утім, у бригаді вважають, що захоплення цих двох населених пунктів — питання часу.

У північній частині Бахмута від Парасковіївки та східній частині тривають жорсткі позиційні міські бої. Противник намагається продавити наші війська до річки Бахмутка і далі до вулиці Незалежності. Наразі безуспішно.

На південному сході міста противник висунувся в напрямку дамби, де був зупинений.

На південно-західному напрямку у росіян є просування в напрямку Іванівського. Противник усіма силами намагається взяти під вогневий контроль трасу Бахмут-Часів Яр-Костянтинівка.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого розпочалася 343 доба російського широкомасштабного вторгнення.

У Генштабі ЗСУ уранці 1 лютого нагадали, що росіяни вели безрезультатні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області.