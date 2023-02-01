До Авакова прийшли з обшуками у справі про закупівлю гелікоптерів Airbus - ЗМІ

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Ракурс

В Арсена Авакова 1 лютого відбувається обшук.

СБУ і ДБР прийшли проводити слідчі дії до екс-голови МВС у справі про закупівлю французьких гелікоптерів Airbus.

Про це Аваков сказав у коментарі УП.

Нагадаємо, що один із куплених МВС у Франції вертольотів розбився у Броварах. Тоді загинуло керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Певна річ — нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію, — розповів Аваков журналістам.

«Бабель» повідомив, що 1 лютого обшуки проводять не тільки в Авакова, але й в інших керівників того часу, які брали участь у закупівлі вертольотів у Франції.

21 грудня 2018 року на баланс Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії надійшли перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma.

Загалом до кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС в рамках українсько-французького контракту мала отримати 55 вертольотів Airbus — 21 вертоліт Н225 Super Puma, 10 — Н145 і 24 вертольоти Н125.

Аваков тоді заявляв, що вертольоти будуть використовуватися для транспортування хворих, розвідки зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж, охорони і моніторингу кордону, а також спеціальних поліцейських функцій, транспортування бійців і техніки Нацгвардії.

Міністр запевняв, що всі вертольоти будуть мультифункціональними і в разі потреби їх можна буде використовувати для вирішення будь-яких завдань.

Для закупівлі 700 млн грн мали бути залучені на закупівлю французьких гелікоптерів з коштів, конфіскованих у корупціонерів, ще 200 млн гривень — з бюджету.

Із запланованих сум у корупціонерів спромоглися конфіскувати лише 0,00004%, передбачених на авіабезпеку, або 9 тис. грн.

Уряд знайшов альтернативне джерело оплати за авіаційну систему безпеки. 29 травня у Парижі між урядами України та Франції було підписано Угоду загальною вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

За умовами угоди, французька сторона у два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер — моделі Н225 — гвинтокрили, які мають вантажопідйомність понад 10 тонн.

Аваков зазначав, що в бюджеті МВС була закладена сума в мільярд гривень на оновлення вертолітного парку, але французька сторона надала вигідні фінансові умови, серед яких — кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.

Майже половина «гелікоптерів Авакова» будуть закуплені вживаними.