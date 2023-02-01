УПЦ МП досі підпорядковується РПЦ. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n179487-upc-mp-dosi-pidporyadkovuietsya-rpc-derjetnopolityky.html

Ракурс

Українська православна церква Московського патріархату досі лишається у підпорядкуванні Російської православної церкви.

Такого висновку дійшла Державна служба з етнополітики та свободи совісті після проведення експертизи нового статуту УПЦ МП. Такі дії два місяці проводилися відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони. Про це 1 лютого повідомила прес-служба Держетнополітики.

Було встановлено канонічний звʼязок між УПЦ МП та РПЦ. Статус Московського патріархату у складі Російської православної церкви залишився незмінним — вона має певні права самостійності, але не є незалежною.

Також заявляється й про те, що відносини УПЦ МП із РПЦ не є відносинами двох рівнозначних церков, бо Московський патріархат не має статусу автономної церкви, яку б визнали інші православні церкви світу.

Крім того, експерти Держетнополітики не виявили жодних документів або дій, які б свідчили, що керівництво УПЦ МП діє як самостійна церква або планує проголосити власну незалежність.

Нагадаємо, 29 січня очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ нараховує вже понад 8 тис. релігійних громад і за цим показником переважає УПЦ Московського патріархату за кількістю парафій. Після отримання ПЦУ Томосу УПЦ МП втратила приблизно 1,7 тис. парафій.