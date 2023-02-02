Путін хоче розпорошити війська України перед новим наступом рф – ISW

https://racurs.ua/ua/n179491-putin-hoche-rozporoshyty-viyska-ukrayiny-pered-novym-nastupom-rf-isw.html

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Президент росії володимир путін навмисно акцентує увагу на північно-східному напрямку, аби відтягнути й розпорошити українські сили перед новим наступом росіян. Такий висновок зробили експерти американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Повторне вторгнення рф з боку підконтрольної білорусі є вкрай малоймовірним, однак путін намагається відтягнути частину українських підрозділів на північно-східний кордон, щоби розділити сили оборони України перед наступом російської армії.

Аналітики ISW вважають, що кремль, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України з метою продовження інформаційних операцій і притиснення українських сил до північних прикордонних районів.

В ISW зазначили, що 1 лютого путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Бєлгородській, Брянській і Курській областях після обстрілів з боку України. Диктатор вважає пріоритетом припинення «українських обстрілів прикордонних регіонів».

Акцент Путіна на передбачуваній небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, переслідує подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни. Також путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відволікти і розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів, — йдеться у звіті інституту.

За оцінками ISW, російське вторгнення з боку білорусі є вкрай малоймовірним, а інформаційна операція, мета якої — притиснути українські війська до північного кордону, ймовірно, зазнає невдачі.