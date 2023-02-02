Війна і санкції підірвали роль рф як надійного експортера зброї — розвідка Британії

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Повномасштабне вторгнення росії в Україну та міжнародні санкції підірвали роль москви як надійного експортера озброєнь. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в четвер, 2 лютого, у Твіттер.

Частка рф на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася ще до повномасштабної війни. Тепер, зіткнувшись зі зростаючими потребами, кремль майже напевно віддасть перевагу розгортанню новостворених озброєнь для своєї армії в Україні, а не постачатиме їх партнерам-експортерам.

Британська розвідка вказує, що дефіцит комплектуючих, ймовірно, вплине на виробництво обладнання на експорт, такого як броньовані машини, бойові вертольоти та системи протиповітряної оборони.

Окрім цього, здатність росії надавати послуги з підтримки наявних експортних контрактів, наприклад, щодо забезпечення запчастинами і технічного обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена, принаймні, впродовж наступних трьох-п'яти років.

Нагадаємо, влітку британська розвідка розповідала, що росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку через винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.