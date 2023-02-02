Глава Єврокомісії пообіцяла нові санкції проти росії до роковин вторгнення в Україну

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Європейський Союз планує ухвалити десятий пакет санкцій щодо росії до річниці початку повномасштабного вторгнення рф — 24 лютого.

Про це заявила 2 лютого в Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона пообіцяла Україні вступ в ЄС, а також офіційно оголосила про нові санкції проти росії.

Санкції

До 24 лютого, річниці російського вторгнення, «ми хочемо завершити десятий пакет санкцій», заявила фон дер Ляйєн на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Європейський союз розраховує запровадити нові санкції проти росії до 24 лютого — роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це, повідомляє Agence France-Presse, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, яка перебуває з візитом у Києві.

Раніше агентство Reuters писало, що новий пакет підготують до річниці початку війни. Литва і Польща — країни, які займають найжорсткішу позицію, мають намір домогтися запровадження санкцій проти російського ядерного сектора та обмежень на торгівлю алмазами.

Сама фон дер Ляйєн говорила, що до чергового, 10 пакету санкцій ЄС увійдуть заходи, спрямовані на боротьбу з обходом введених раніше обмежень.

За даними Bloomberg, Євросоюз також готує санкції проти білорусі за участь країни у російському вторгненні в Україну. Серед можливих обмежень — заборона експорту товарів та технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях, а також санкції на нафту, вугілля, сталь та золото.

Дев’ятий пакет санкцій ЄС набув чинності у грудні. До нього включили заборону на експорт до росії двигунів для авіації, відкликання ліцензій на мовлення у п’яти телеканалів, обмеження проти високопосадовців та російських пропагандистів.

У середині січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що західні країни ввели проти росії «найсильніші санкції за всю історію», через що російській економіці загрожують «десятиліття регресії».

Україна в ЄС

Під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України в Києві вона наголосила, що євроінтеграційний рух України допомагає не лише Україні, а й самому Євросоюзу.

День, коли Україна стала кандидатом [на вступ до ЄС] - став новим початком для України, але також він став новим початком і для ЄС, — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також висловила переконання, що Єврокомісія сприятиме Україні в наближенні до ЄС «до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути — перед будівлею Берламонт у Брюсселі» (будівля, в якій розташована Європейська комісія й перед якою розміщені прапори повноправних членів ЄС).

Нагадаємо, 2 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчетверте від початку російського повномасштабного вторгнення прибула до Києва.

Цього разу з нею приїхала «команда єврокомісарів».