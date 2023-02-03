Директор ЦРУ зробив заяву про критичний період війни. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179539-dyrektor-cru-zrobyv-zayavu-pro-krytychnyy-period-viyny-v-ukrayini.html

Ракурс

Критичний період війни в Україні очікується у наступні шість місяців.

Російський диктатор володимир путін зробив ставку на те, що ослаблення інтересу Заходу і «політична втома» можуть дати його військовим новий шанс домогтися успіхів на полі бою. Тому найближчі півроку будуть дуже важчими для українців. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, передає CBS News.

путін, я думаю, прямо зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, що все вирішиться на полі бою в найближчі шість місяців, — зазначив керівник розвідувального відомства.

За його словами, країни Заходу повинні дати зрозуміти кремлю, що перемоги у боях з українськими Силами оборони їм годі й чекати. Також агресору потрібно донести, що з кожним місяцем він все більше ризикує втратити окуповану територію України.

Бернс відзначив, що російська федерація досі не зацікавлена в переговорах. У ЦРУ не вважають, що путін серйозно ставиться до переговорів щодо миру, попри ті заяви, які робить диктатор.

Нагадаємо, у січні директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Глава ЦРУ обговорював з президентом Володимиром Зеленським та представниками української влади плани росії на найближчі тижні та місяці.