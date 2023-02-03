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Ракурс
Маріуш Блащак та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Міністру оборони Польщі Зеленський вручив орден «За заслуги» (ФОТО)

3 лют 2023, 21:58
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Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.





Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський подякував Блащаку за всебічну підтримку з боку Польщі у протидії російській агресії та високо оцінив відносини справжнього стратегічного партнерства між двома країнами, зокрема відзначив лідерство Варшави в питаннях безпекової допомоги Україні та її важливу роль у започаткуванні танкової коаліції завдяки рішенню про передачу нашій державі роти танків Leopard 2.

Зеленський також вручив Блащаку орден «За заслуги» І ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Крім того, Зеленський поінформував Блащака про ситуацію на фронті та потреби українських захисників. Були обговорені подальші спільні кроки задля зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема в контексті підготовки до наступного засідання союзників у форматі «Рамштайн».

Маріуш Блащак та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Джерело: Ракурс


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