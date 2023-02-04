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Ракурс
Спікер парламенту Молдови заявив про деградацію і гнилий шовінізм лаврова

Спікер парламенту Молдови заявив про деградацію і гнилий шовінізм лаврова

4 лют 2023, 10:20
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Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу оцінив нещодавні заяви головного дипломата росії сергія лаврова. На його думку, висловлювання глави міністерства закордонних справ рф свідчать про серйозну деградацію його публічної поведінки.





З антропологічної точки зору, заяви лаврова перебувають на серйозному рівні деградації публічної поведінки по відношенню до країни, з боку дипломата, — цитує Гросу телеканал TVR MOLDOVA.

Молдовський дипломат вважає, що лавров знехтував елементарними нормами спілкування по відношенню до країни.

Тут стільки гнилого шовінізму й імперіалізму, який смердить смертю, кров’ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі, — заявив Гросу.

Спікер зазначив, що треба запитати лаврова, чому російські військові стирають з лиця землі українські села.

Вони діють професійно — така відповідь від високопосадовця і не в останню чергу росії — це чудово. Весь цивілізований світ повинен звертати увагу на такі сповзання, на таку деградацію, — сказав спікер парламенту Молдови.

На думку Ігоря Гросу, такі заяви становлять реальну небезпеку, яка дуже детально проявляється в Україні.

Ми не говоримо про класичну битву між двома арміями, одна з яких загарбує, а інша захищає свою країну. Подивіться, що росіяни роблять з критичною інфраструктурою. Не лише військові об'єкти є мішенню. Житлові будинки, вузли розподілу електроенергії та тепла є мішенями. Ця варварська поведінка становить реальну небезпеку для всього цивілізованого світу, — переконаний Гросу.

Раніше у інтерв’ю російському пропагандисту кісельову лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити «другу Україну».

Джерело: Ракурс


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