Розвідка Британії оцінила спроби рф інтегрувати окуповані території України

https://racurs.ua/ua/n179572-rozvidka-brytaniyi-ocinyla-sproby-rf-integruvaty-okupovani-terytoriyi-ukrayiny.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії відреагувала на заяви російських військових про офіційне включення окупованих територій України до складу свого Південного військового округу.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у Твіттер.

3 лютого російське пропагандистське державне медіа ТАСС повідомило, що Донецька та Луганська «народні республіки», а також Запорізька та Херсонська області переходять під тризіркове командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону. Раніше у січні воєнний злочинець, міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що військова експансія включатиме створення «самодостатніх угруповань військ» в Україні.

Цей крок вказує, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: росія наразі розгортає війська з усіх російських військових округів, якими командує спеціальний розгорнутий штаб, — йдеться в огляді.

Нагадаємо, розвідка Британії бачить ознаки того, що масштаби залучення до війни в України в’язнів, набраних до складу ПВК «Вагнера» поступово зменшуються.