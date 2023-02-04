Творцю ПВК «Єнот», який погрожував знищити всіх українців, прострелили голову

https://racurs.ua/ua/n179578-tvorcu-pvk-ienot-yakyy-pogrojuvav-znyschyty-vsih-ukrayinciv-prostrelyly-golovu.html

Ракурс

Пропагандист Ігор Мангушев, який розмахував на сцені «черепом нациста з Азовсталі» й закликав убивати українців, отримав кулю у свій власний череп.

Сталося це на окупованій наразі території Луганщини. Частина ТГ-каналів пише, що Мангушева підстрелили у Кадіївці.

Крім усього іншого, Мангушев іще й вояка російської армії з позивним «Берег», воює за «визволення лнр». Куля влучила йому у потилицю.

Лікарі оцінюють стан бійця як дуже важкий, шансів на повне одужання практично немає, — інформують російські «воєнкори».

Один із проросійських телеграм-каналів опублікував інформацію про те, що о пів на першу ночі «капітан 4 бригади 2 Армійського корпусу 8 армії ЗС рф, командир взводу антиБПЛА Ігор „Берег“ Мангушев був доставлений до нейрохірургії міста Стаханов (російська назва дерусифікованої Кадіївки — „Ракурс“) (Луганської області) зі сліпим вогнепальним кульовим пораненням у голову».

За попередньою інформацією, поранення «зроблено з короткоствольної зброї, куля приблизно 9 мм, зблизька, потилично-тім'яна область, рановий канал ззаду вниз під 45 градусів». Якщо говорити простіше, то Мангушеву вистрілили в потилицю з пістолета.

Його стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий, з негативною тенденцією.

Нагадаємо, Мангушев — російський найманець і пропагандист. Як раніше писав The Insider, Мангушев є лідером ПВК «ЄНОТ», яка була створена на базі націоналістичного руху «Світла Русь», учасники якого займалися облавами на «нелегальних мігрантів» та асоціації військово-патріотичних клубів «Резерв».

«Єноти» брали участь у військових кампаніях на сході України та Сирії, а також при анексії Криму. ЗМІ називали Мангушева одним з авторів ідеї використання літери Z як символу російського вторгнення в Україну.

У серпні 2022 року Мангушев провів у Донецьку стендап із черепом. Зі сцени він заявив, що це череп українського солдата, вбитого в Маріуполі і пригрозив «знищенням» усім, «хто вважає себе українцями».

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець із цього приводу звернувся до голови комісії ООН, яка розслідує потенційні військові злочини Росії в Україні, Олю Солвангу.