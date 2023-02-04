Автор "списку бажань" з податкової Києва звільнилася

https://racurs.ua/ua/n179579-avtor-spysku-bajan-z-podatkovoyi-kyieva-zvilnylasya.html

Ракурс

В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

«Лівий берег» повідомив, що чиновниця зробила це відразу після закінчення обшуку. Держбюро розслідувань інкримінує очільниці податкової Києва багатомільйонні оборудки.

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя посадовиці, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів Датій складає близько 1,4 млн дол.

Під час слідчих дій вже знайдено 158 тис. дол., 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

У 2021 році нехай втіляться мої бажання: 1. Я буду заступником Голови Податкової у м. Києві. 2. З’їзджу в Лондон. 3. З коханим чоловіком з’їзджу в Лондон і на Мальдіви. 4. Зароблю 1 мільйон доларів (…)".

Саме такий скромний список бажань знайшли 1 лютого під час обшуків у в. о. голови податкової служби Києва співробітники ДБР.

Датій була членом Головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Києві.

Проблема блокування накладних стала надзвичайно актуальною, оскільки після жовтневих нововведень з нею почали зустрічатися все більше і більше підприємців.

Відповідно до офіційної інформації ДБР, у податковій столиці реалізовувала схеми штучного завищення валових витрат підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП, подання недостовірних відомостей про доходи. До тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

Керівництво ДПС у Києві причетне до незаконного отримання відшкодування ПДВ, у результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Начальниця має 3 квартири в Києві на 1 млн дол., будинок біля Києва приблизно на 200 тис. дол., дві автівки на 150 тис. дол.