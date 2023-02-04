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Ракурс
18-річна канадка х першої спроби виграла у лотерею 36 млн доларів

Виграла 36 млн доларів — 18-річна канадка з першої спроби зірвала джек-пот

4 лют 2023, 17:06
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18-річна канадка Джулієт Ламур з першої спроби виграла джекпот лотереї у розмірі 48 млн канадських доларів (це приблизно 35,8 млн. доларів США — «Ракурс»).





Вона стала наймолодшою переможницею в історії лотереї, повідомляє BBC.

Канадська преса зазначає, що дівчина виявила незвичайну для її віку раціональність і одразу звернулася до батька, який працює менеджером з управління фінансами.

За словами Джулієтт, саме він і порадив дочці заповнити лотерейний білет, який став виграшним. Вона каже, що не має наміру втрачати голову і хоче грамотно розпорядитися капіталом.

Я плакала. Це були сльози щастя, звичайно ж. Досі не віриться, що я взяла джекпот із першим у моєму житті лотерейним білетом, — сказала Джулієт журналістам.

Дівчина має намір вкласти частину грошей у свою освіту і вивчитися на лікаря. Вона завжди про це мріяла, але навчання вимагало пошуку грантів чи грошових позик.

Наразі вона думає, що залишиться жити у своєму місті і працюватиме на благо громади, де виросла.

Витратити частину грошей на задоволення вона планує після закінчення школи (у Канаді навчаються до 17−18 років).

Щойно закінчу школу, ми з родиною виберемо будь-який континент і відправимося його дослідити. Я хочу побувати в різних країнах, познайомитися з їхньою історією та культурою, спробувати їхню їжу та послухати їхні мови, — ділиться мріями Джулієт Ламур.

Джерело: Ракурс


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