На Київщині помітили незвичайне явище в небі

https://racurs.ua/ua/n179596-na-kyyivschyni-pomityly-nezvychayne-yavysche-v-nebi-foto.html

Ракурс

Над Києвом увечері 4 лютого спостерігали унікальне оптичне явище — місячне гало.

Кристали льоду діють для місячного світла як призма, що дозволяє нам побачити біле кільце навколо супутника Землі.

В Гідрометцентрі повідомили, що в Україні гало можна спостерігати 70−120 разів на рік за сприятливих погодних умов.

Народні прикмети кажуть, що ореол навколо Місяця — це «знак від Бога, що скоро прийде Його слава, і Зло на Землі буде покарано». Особливо поганим знаком гало вважалося для завойовників.

Гало викликані заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери. Заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з’являються гало — вдень або вночі.

У давнину люди асоціювали появу місячних гало з наближенням поганої погоди, особливо взимку. Але вчені не радять прогнозувати погану погоду таким чином.