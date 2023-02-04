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Ракурс
На Київщині помітили незвичайне явище в небі

На Київщині помітили незвичайне явище в небі (ФОТО)

4 лют 2023, 21:49
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Над Києвом увечері 4 лютого спостерігали унікальне оптичне явище — місячне гало.





Кристали льоду діють для місячного світла як призма, що дозволяє нам побачити біле кільце навколо супутника Землі.

В Гідрометцентрі повідомили, що в Україні гало можна спостерігати 70−120 разів на рік за сприятливих погодних умов.

Місячне гало над Києвом 4 лютого 2023 року, фото - Я.Доброносов

Народні прикмети кажуть, що ореол навколо Місяця — це «знак від Бога, що скоро прийде Його слава, і Зло на Землі буде покарано». Особливо поганим знаком гало вважалося для завойовників.

Гало викликані заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери. Заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з’являються гало — вдень або вночі.

У давнину люди асоціювали появу місячних гало з наближенням поганої погоди, особливо взимку. Але вчені не радять прогнозувати погану погоду таким чином.

Джерело: Ракурс


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