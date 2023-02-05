Екс-прем’єр Ізраїлю заявив, що володимир путін пообіцяв не вбивати Володимира Зеленського. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n179605-putin-poobicyav-ne-vbyvaty-zelenskogo-eks-premier-izrayilu-pro-rozmovu-z-dyktatorom.html

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Російський диктатор володимир путін після початку повномасштабного вторгнення в Україну пообіцяв ізраїльській владі про те, що не вбиватиме президента України Володимира Зеленського

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет 5 березня літав до москви, де провів тригодинні переговори з путіним, після чого зателефонував Зеленському. Очільник країни-агресора запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є українського лідера. Про це Беннет розповів в інтерв’ю виданню The Times of Israel.

Я знав, що Зеленський знаходиться під загрозою, в бункері… Я сказав йому: «Ти збираєшся вбити Зеленського?». Він сказав: «Я не вбиватиму Зеленського». «Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?» Він сказав: «Я не вбиватиму Зеленського», — розповів екс-прем'єр.

За словами Беннета, після цього він зателефонував Зеленському й передав слова російського диктатора. Колишній прем'єр Ізраїлю стверджує, що після цього президент України вийшов з бункера і зробив селфі у своєму кабінеті.

Екс-прем'єр також додав, що путін також «погодився не наполягати на роззброєнні України», а Зеленський нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Нагадаємо, британська газета The Times повідомляла, що на початку березня лише за тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три спроби замаху. На вбивство українського лідера були відправлені два різні угруповання — найманці «Вагнера» та чеченський спецназ.

Джерело: The Times of Israel