Війська країн Євросоюзу. Фото:

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Війська країн Європейського Союзу не будуть відправлені до України.

Щобільше, питання направлення європейських військових в Україну для участі у бойових діях ніколи не будо на порядку денному. Країни ЄС не є стороною конфлікту. Про це очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю El Pais.

Ми б вступили у війну, якби ввели війська — але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло, — зазначив він.

Також він повідомив, що на території Європи розпочалися навчання українських військових, які вчаться опановувати танки західного зразка. Військова місія Євросоюзу відбуваються у тренувальних таборах Польщі та Німеччини.

Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання, — розповів Боррель.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден сказав «ні», відповідаючи журналістам на питання про винищувачі F-16 для України. Однак у Пентагоні скептично поставилися до цієї заяви. Американські військові чиновники упевнені, що рішення щодо винищувачів буде схожим на те, яке було прийнято стосовно танків Abrams та систем Patriot.

Джерело: El Pais