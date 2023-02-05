Системи ППО SAMP/T. Фото:

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Українські військові вирушили на навчання з комплексами протиповітряної оборони SAMP-T.

Необхідна кількість підрозділів зенітних ракетних військ вже в дорогі. Відповідний наказ було підписано командувачем Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенантом Миколою Олещуком. Про це Повітряні сили 5 лютого повідомили в Telegram.

Командувач подякував Франції та Італії за посилення ППО та ПРО України. Наголосив, що бійці ЗСУ після навчань навесні повернуться з цими системами в Україну.

Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba, — зазначив він.

Як відомо, SAMP-T-Mamba — наземний зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, призначений для ураження балістичних та крилатих ракет, а також літаків на відстані до 100 км.

Нагадаємо, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 4 лютого повідомив, що навесні 2023 року Франція та Італія поставлять Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T-Mamba. Відповідне рішення було погоджене з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.